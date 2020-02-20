FOX TV'nin en beğenilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali Vefa'nın hareketleri heyecanla takip edildi. Adil hocayla Nazlı hakkında konuşan Ali Vefa, hastalığı sebebiyle bu ilişkiyi devam ettiremeyeceği söyledi. Beliz, Ferman'a doğumgünü partisi hazırlarken, hastaneye haber verdi. Ferman'a hediye almak için AVM'ye giden Nazlı ve Ali Vefa, güzel bir geçirirken, mağazalardaki kalabalık Ali'nin kriz geçirmesine neden oldu. Ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e zor anlar yaşattı. Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

Mucize Doktor 23. bölümde neler oldu?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

Mucize Doktor 22. bölümde neler olmuştu?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar.

Mucize Doktor dizi konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor dizisinin oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.