Muaythai Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Belarus’a gitti

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım kafilesi 4-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için 19 sporcu ile Belarus’un başkenti Minsk’e hareket etti.

Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Samet Kartal, Sercan Koç, Cafer Gök, Ali Kelat, Hasan Kara, Kerem Şahade, Buğra Tugay Erdoğan, Funda Alkayış, Gözdenur Göktaş, Bediha Taçyıldız, Mert Burak Çetin, Taylan Leyne, Buhra Bekir Aydın, Zeynep Nur Eski, Ayşin Özkılıç, İkra Koz, Şeyma Nur Akdemir, Hasan Uluşan, Hüseyin Kerem Karademir