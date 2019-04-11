Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 7 madalya

5 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya ilinde yapılan Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında Malatyalı sporcular 7 madalya ile döndüler.

11 Nisan 2019, Perşembe 12:14
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Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 7 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında Malatyalı sporcular dereceler elde etti. 

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında dereceye giren sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu. 

Derece yapan sporcular ise şöyle: 

1- Ravza Akbaş, 2- Melisa Küçükkaya- 2, 3- Fatmanur Özkaya, 4- Edanur Öner 5- Merve Nida Gül, 6- Ahmet Bozbey, 7- Ömer Efe 

İHA

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