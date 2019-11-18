Muay Thai şampiyonası sona erdi

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Minikler Yıldızlar Gençler ve Büyükler Erkek/Kadın Muay Thai Hasan Karlı Şampiyonası sona erdi.

Muay Thai İl Temsilciliği tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde, Atatürk Spor Salonu'nda iki ringde yapılan Hasan Karlı Şampiyonası'nda 10 ilden 520 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada Alanya'yı Alanya Belediyespor'dan 41 sporcu temsil etti. Dereceye giren sporcular yetkililer tarafından ödüllendirildi.

Şampiyonada Alanya Belediyespor takımı 15 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Alanya Belediyespor takımından 28 sporcu dereceyle şampiyonayı bitirdi.

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