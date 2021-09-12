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Muammer Yıldırım: İki takım adına da güzel bir maçtı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, iki takım adına da güzel bir maç olduğunu belirtti.

12 Eylül 2021, Pazar 19:58 Son Güncelleme:
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Muammer Yıldırım: İki takım adına da güzel bir maçtı

Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor , deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

İki takım adına da güzel bir maç olduğunu belirten Muammer, "Kolay bir maç olmadı. İki takım adına da güzel bir maçtı. Zevkli bir maçtı. Avrupa maçlarımız vardı. Çok zorlu bir süreç geçti bizim adımıza. Sakatlarımız da iyileşti. Tekrardan eski Sivasspor'u göstermeye başladık. Kolay değildi. Üç ihtimalli bir maç oldu. Güzel bir mücadele vardı. İnşallah haftaya içerde kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. 

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