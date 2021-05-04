Muammer Şahin haltere geri döndü

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Muammer Şahin, 2019 yılında DHA’ya verdiği röportajdan sonra iş insanlarının ve Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün ona destek olduğunu belirterek, “Konu maddiyat konusu olunca ben günübirlik işlerde çalışıp Avrupa Şampiyonaları’na öyle hazırlanıyordum. Bir de kulübümün verdiği destekle. O aralar sıkıntılarımız olmuştu maddiyat açısından. Dünya Şampiyonası kampını bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü evli olmam ve çocuğumun olması beni çok zora sokmuştu. O zaman yayınlanan haberden sonra sağ olsun iş adamlarımız, Ankara ASKİ Spor Kulübü destek çıktılar. Şu an tekrar istediğim yerdeyim. 1-2 sene antrenman yapmayıp tekrar bu arenaya çıkıp 3 ay hazırlanmayla Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda bu dereceyi aldım” dedi.

“MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA KATILAMAMIŞTIM”

27 yaşındaki milli halterci, altın madalyayı 1 kilo ile kaçırdığını vurgulayarak, “Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Amacımız altın madalyaydı ama içimizdeki sevinç buruk 1 kiloyla şampiyonluk kaçınca o sevinci biraz buruk yaşıyoruz. Bundan önce 2019’da yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı iş konusunda, bazı ciddi maddiyatlardan dolayı tekrar toparlanmama bazı engeller olmuştu. O zaman Dünya Şampiyonası’na katılamamıştım. Bu benim için çok zor dönemlerdi. Ama sağ olsun iş adamlarımız ve Ankara ASKİ Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sayın Başkanımız Mansur Yavaş, kulüp başkanımız Yüksel Arslan, genel koordinatörümüz Abdullah Çakmar, sağ olsun ilgilendiler. İş adamlarımız çok ilgilendi. Ben tekrar 2021 yılında Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Her anın özlemini yaşayarak o zamandan bu zamana kadar sıkıntılar çektik ama sıkıntımızın meyvesini de aldığımıza inanıyorum. Önümde şu anda eğer düzenlenir ise İslam Oyunları var. Bu İslam Oyunları’nda ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Eğer pandemiden dolayı Dünya Şampiyonası düzenlenirse ilk 3 hedefim inşallah altın madalya öyle hedefliyorum” diye konuştu.

“COVİD-19 ATLATTIM, TOPARLANMA SÜRECİM YOĞUN GEÇTİ”

Covid-19’a yakalandığını aktaran milli sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı durumlardan dolayı toparlanma sürecim çok yoğun geçti. Çok uğraştırdı beni. Şimdi iyiyim önümde daha büyük hedeflerim var. 27 yaşındayım 2 çocuk babasıyım; bir kız, bir erkek. Biri 4 yaşında, diğeri 5 aylığa yeni girdi. Onlar için mücadele ediyorum, ülkem için, bayrağım için mücadele ediyorum. Her yarışma öncesi şunu tekrarlıyoruz. Biz ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde varız diyoruz. Türk gençliği olarak bizden aşağıdaki genç kardeşlerimize örnek bir insan olarak bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah daha başarılar olacak. Daha iyi hedefler olacak, bu hedefleri de uygulayacağız inşallah.”

“HEDEFİM HEP ALTIN MADALYA”

Milli halterci Muammer Şahin, her zaman hedefinin altın olduğunu kaydederek, “Bundan sonraki hedefim daha ileri, hep ileri düşüncesiyle altın madalya. Ülkemi daha iyi temsil edebilme. İnşallah olimpiyata hazırlanacaktım ama yarıştığım sıklet olimpiyattan çıkarılması ve zamanımın olmamasından dolayı katılamayacağım. Ama 2024 Olimpiyatları’nda öyle hedeflerim var ki inşallah çıktığım bütün şampiyonalarda altın madalya almak istiyorum” ifadelerini kullandı.