MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi

13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.

10 Nisan 2020, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...