MSI 2021 grupları ve ödül güncellemeleri açıklandı

Hızla yaklaşan League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI)’nın 2021 başlangıç grupları için kura çekimi tamamlandı. Riot Games tarafından ödül güncellemesi ile ilgili yapılan açıklamada ise şaşırtıcı bir sürprize yer verildi.

Bu yıl 6 - 23 Mayıs tarihleri arasında Reykjavik, İzlanda’da gerçekleşecek olan MSI’ın grupları belli oldu. Yapılan açıklamada, bu yıl MSI şampiyonunun liginin, Dünya Şampiyonası’na ilave bir takım daha gönderebileceği de belirtildi.

MSI 2021 Grupları Belli Oldu

Her bir bölgenin en iyi takımının katılacağı Sezon Ortası Turnuvası'ndaki ilk eşleşmeler, bölgelerin playoff aşaması sonuçları belli olmadan önce kura çekimi ile belirlendi. On iki bölgenin hepsi dört aşamaya ayrıldı:

1 - Çin (LPL), Avrupa (LEC), Kore (LCK)

2 - Kuzey Amerika (LCS), Vietnam (VCS), Güneydoğu Asya (PCS)

3 - Türkiye (ŞL), Bağımsız Devletler Topluluğu (LCL), Latin Amerika (LLA)

4 - Japonya (LJL), Brezilya (CBLOL), Okyanusya (LCO)

Aşamalar takımların son iki yılda gerçekleşen uluslararası turnuvalardaki (2020 Dünya Şampiyonası gibi) performanslarına bağlı olarak oluşturuldu. Küresel Operasyon Direktörü Tom Martell, takımları rekabetçi gruplara rastgele yerleştiren bir yazılım kullanarak bir kura çekimini düzenledi.

A Grubu Takımları: LPL, VCS, LCL, LCO

B Grubu Takımları: LEC, PCS, ŞL, CBLOL

C Grubu Takımları: LCK, LCS, LLA, LJL

Her bir bölgeden turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, söz konusu bölgelerin normal sezondaki playoff programlarına göre seçilecek. Son takımlar belirlendikten sonra, takımlar 6 Mayıs 2021'de maçların ilk günü için İzlanda'nın Reykjavik şehrinde bir araya gelecek.

MSI şampiyonunun ligi, Dünya Şampiyonası’na ilave bir takım gönderme şansına sahip olacak

Riot Games tarafından ödül güncellemesi ile ilgili yapılan açıklamada bu yıl MSI şampiyonunun liginin, Dünya Şampiyonası’na ilave bir takım göndereceği belirtildi. MSI tamamlandıktan sonra 2021'in nihai küresel güç sıralamaları hesaplanacak ve en üst sırayı alan lig MSI'ı da kazanma başarısını göstermediyse bir takım daha çıkarabilecek. Aksi halde bu kontenjan güç sıralamalarında ikinci olan lige sunulacak.

MSI 2021, 6 Mayıs Perşembe Günü Başlayacak

Heyecanla beklenen MSI 2021, 6 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 23 Mayıs Pazar günü sona erecek. Riot Games, turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar ve yayın programı da dahil olmak üzere, daha fazla bilginin Nisan ayının sonlarına doğru açıklanacağını belirtti.