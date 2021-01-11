TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Moussa Sow, ligin ilk yarısındaki performansları ve hedefleri hakkında konuştu. Fenerbahçe'deki günlerini özlediğini ifade eden Sow, Mame Thiam ile transfer öncesi yaptıkları konuşmayı anlattı. İşte Sow'un TRT Spor'a yaptığı açıklamalar...

Ümraniyespor dönemi nasıl geçiyor?

Ligin ilk yarısında işlerin Ümraniyespor adına fena gitmediğini ifade eden Moussa Sow, ikinci yarıdan ümitli. Golcü futbolcu, "İstanbul'da takımımla birlikte hayatım iyi gidiyor. İnşallah ikinci devrede daha iyi oynayacağız. Sezonu iyi bir yerde bitireceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Umarım Fenerbahçe şampiyon olur"

Moussa Sow, Fenerbahçe dönemini özlediğini dile getirdi. Sow, "Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Orada oynadım ve güzel anılarım oldu. İyi bir takımları var. Umarım şampiyon olurlar. Puan kayıpları yaşadılar ama şu sıralarda iyi bir görüntüleri var" dedi.

"Fenerbahçe taraftarlarının coşkusunu özlüyorum"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderdi. Sow, "Fenerbahçe taraftarlarının coşkusunu özlüyorum. O anları unutamam. Ekiple, perseonelle, taraftarla, camiayla geçirdiğim zamanları hiçbir zaman unutamam" diye konuştu.

Mame Thiam, yeni Sow olur mu?

Moussa Sow, bu sezon Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam ile ne konuştuklarını da açıkladı. Golcü isim, 'Yeni Moussa Sow' olarak tabir edilen Thiam için şu sözleri söyledi:

"Thiam'ı uzun zamandır tanıyorum. Senegal Milli Takımı'ndan da tanıyorum. Çok iyi ve karakterli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye transfer edilmesi çok doğru bir karar. Fenerbahçe hakkında çok şeyi anlattım. Kendisi de Fenerbahçe'ye gitmek için heveslendi. Umarım başarılı olur. Yeni Sow yakıştırmasına gelecek olursa... Thiam Thiamdır, Sow de Sow'dur."