Moussa Marega isyan etti: Onların yerine ben ödeyebilir miyim?

Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, Portekiz Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldikleri Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların ırkçı saldırısına uğramış ve adeta çılgına dönmüştü.

Çılgına dönen ve kimseyi gözü görmeyen Marega,ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Çirkin saldırının ardından Vitoria Guimaraes tribünlerinde yer alan 20 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Portekiz Futbol Federasyonu, Guimaraes Kulübü'ne 714 Euro ceza verince tecrübeli golcü bu karara sert tepki gösterdi.

'Onların yerine ben ödeyebilir miyim?'

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Marega, ‘Hayır, bu çok fazla. Onların yerine ben ödeyebilir miyim?’ şeklinde tepki gösterdi.

Maç sonu sert tepki göstermişti

Moussa Marega, ırkçı saldırıya maruz kaldığı maçın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için "ırkçı aptallar" ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum." ifadelerini kullandı.