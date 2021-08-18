Taraftarların dört gözle beklediği forvet transferinde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un Moussa Dembele ile yürütülen pazarlıkları İstanbul’da sürdürmek için davet ettiği menacerlik şirketi Mansa’dan sevindrici haber geldi. Fenerbahçe ’ye gönderilen mesajda, “Bizim taleplerimiz ile sizin önerdiğiniz rakam arasında ufak bir fark kaldı. Biz orta yolu buluruz. Siz yeter ki Lyon ile anlaşın” denildi. Artık gözler Lyon ile Sarı-Lacivertliler arasında yürütülen pazarlıklara çevrildi.









Geçen sezon da istediler

Fransız ekibi, takasta Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan’ı istemişti. Fenerbahçe Yönetimi ise başta Watford olmak üzere İngiltere’den Ozan’a talipler çıkınca, bu oyuncuyu takasta kullanmadan işi bitirmek için farklı formül arayışına girdi. Bununla ilgili Lyon’a da mesaj gönderildi. Fransızlar’ın, Ozan Tufan’ın takastan çıkartılması halinde yerine, geçen sezon da talip oldukları Luiz Gustavo’yu anlaşmaya dahil etmek istedikleri kaydedildi.

Pereira’dan şartlı onay

Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano İstanbul’a geldiğinde birkaç farklı formül üzerinden pazarlıklar yürütülecek. Fenerbahçe’nin önceliği, Pelkas’ın yanı sıra para vererek Moussa Dembele’yi almak. Ozan Tufan’ın satılması halinde buradan gelecek para Fransız golcünün transferinde kullanılacak. Lyon cephesi ise Gustavo konusunda istekli. Ancak Sambacı, Vitor Pereira’nın en çok tuttuğu isimlerden biri. Portekizli çalıştırıcı, yerine iki yönlü bir orta saha transferi yapılması halinde Gustavo’nun gidişine yeşil ışık yakabileceğini yönetime iletti.

Zafer Büyükavcı







