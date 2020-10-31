İngiliz ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi J Grubu'nda Antwerp'e Belçika’da 1-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularını fena fırçaladı. Son, Harry Kane ve Moura gibi yıldızlarını kenarda bekleten Mourinho'nun, Kupa 2'de 12 maçtır süren namağlup unvanı sona erdi. İlk kez bir maçın ikinci devresinin başında 4 oyuncu değişikliği yapan Mou, 58'de ise 5. oyuncu olarak Kane'i sahaya sürdü.

Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili olarak, "Kötü oynadık. Bana her karşılaşmadan önce, 'Bu oyuncu neden oynamıyor?' diye soruyordunuz. Sanırım birkaç hafta için bu sorunun cevabını artık biliyorsunuz! Aslında ilk devrede bütün takımı değiştirmek istedim ama mümkün olmadı. Futbolcularıma şans vermek benim görevim. Ancak bu maçtan sonra sahaya çıkacak isimleri belirlemek benim için çok daha kolay olacak" yorumunu yaptı.