Roma'nın son hafta evinde 2-2 berabere kaldığı Verona maçında kırmızı kart gören Portekizli çalıştırıcıya İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza verildi.

Mücadelenin son anlarında hakem ile tartışmaya gideren ve topa vuran Mourinho, mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.

İtalya'da günlük yayın yapan La Stampa gazetesinin iddiasına göre Mourinho maçın hakemini Juventus'un 'tetikçisi' olmakla suçladı. Portekizli teknik adam yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirildi.