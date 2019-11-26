Tottenham'ın başına geçen menajer Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic iddialarına cevap verdi.

Portekizli çalıştırıcı, Los Angeles Galaxy'den ayrılan ve Mourinho'nun Londra ekibinin başına geçmesiyle, buraya transfer olacağı söylentileri artan Ibrahimovic ile ilgili konuştu.

Takımın yıldız forveti Harry Kane'in, İngiltere'nin en iyisi olduğunu dile getiren Mourinho, "Zlatan ile aramızdaki şey normal bir bağdan çok ötede. Harika bir oyuncu ama transferi için imkan yok diyebilirim. İngilitere'nin en iyi forvetine sahibiz. O gelse bile Harry Kane varken bu bir etki yaratmaz" diye konuştu.

Herkesin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ayrıcalığına erişemeyeceğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bunu iki kez yaptım ve üçüncüsünü çok isterim" ifadelerini kullandı.