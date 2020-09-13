Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edilen ve Bundesliga ekibi RB Leipzig'in listesinde olduğu konuşulan Alexander Sörloth için bir açıklamada ünlü teknik adam Jose Mourinho'dan geldi. Tottenham teknik direktörü Mourinho, Norveçli golcü Sörloth için ilginç ifadeler kullandı

Mourinho, "Alexander Sörloth hala Trabzonspor'un oyuncusu. Bunu tartışmayacağım ancak başkan eğer görüştüğümüzü söylerse ben bunun doğru olmadığını söylemem. Bir santrfora ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı

Sörloth son olarak Beşiktaş ile oynanan lig maçında görev yapmamış ve Türkiye'ye A Milli Takım maçlarının ardından dönmemişti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada Sörloth'un gitmek istediğini ve Leipzig ile Tottenham takımlarıyla görüştüklerini söylemişti.



