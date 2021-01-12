İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile yollarını ayırıp Fenerbahçe 'ye imza atması beklenen Mesut Özil dün sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'AskMesut' etkinliğinde tüm gözlerine üzerine çekti. Takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar veren tecrübeli futbolcu gündem yarattı.

Bir takipçisinin sorusu üzerine Tottenham'da oynamaktansa futbolu bırakabileceğini söyleyen Mesut Özil'e yanıt Jose Mourinho'dan geldi.





Bir takipçisi, Mesut Özil'e ''Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

Basın toplantısında bir gazeteci konuyla ilgili Tottenham Menajeri Jose Mourinho'ya soru yöneltti. Mourinho ise Mesut Özil'in bu cevabıyla ilgili, ''Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi? Onu isteyen kim?'' diye konuştu.





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Yaşanan kavgayı kitabında anlattı

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, biyografisi "Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller"de Real Madrid'de oynarken Jose Mourinho ile soyunma odasında ettiği kavgayı tüm detaylarıyla aktardı. 2010-2013 yıllarında Real Madrid forması giyen Mesut, 2012/13 sezonunda Deportivo La Coruna ile oynadıkları La Liga maçının devre arasında hocası Jose Mourinho ile soyunma odasında yaşadıkları kavgayı anlattı.

Gayet iyi oynadıkları maçın ilk yarısını 3-1 önde kapattıklarını belirten Özil, devre arasında Mourinho'nun kendisine "İki güzel pası yeterli sanıyorsun!" diye bağırdığını yazarken kendisinin de hocasına "Ne istiyorsun ya benden?" şeklinde çıkıştığını belirtti.

Portekizli teknik adamın kendisinin taklidini yaparak "İkili mücadelelere böyle giriyorsun işte. Aman canım acımasın. Üstüm kirlenmesin de gerisi önemli." sözleriyle kendisini şiddetli bir şekilde azarladığını kaydeden yıldız futbolcu, daha sonrasındaysa üstündeki formayı çıkarıp attığını ve Mourinho'ya "Bu kadar harikaysan kendin oyna." dediğini yazdı.

Mesut, bu tepkisinin üzerine tecrübeli teknik adamın verdiği cevabı ise şu satırlarla aktardı:

"Mourinho kötü kötü gülüyor sadece. 'Ah pes mi ediyorsun yani?' diye soruyor. 'O kadar korkaksın ki' diyor keskin bir sesle. Bunu derken sadece birkaç santim uzağımda duruyor. 'Ne istiyorsun? Güzel, sıcak bir duşun altına girmek mi? Saçlarını şampuanlamak mı? Yalnız kalmak mı? Yoksa takım arkadaşlarına, dışarıdaki taraftarlara ve bana neler yapabileceğini kanıtlamak mı?'

'Sana bir şey diyeyim mi Mesut?' diyor Mourinho, sesini yine herkesin duyabilecegi sekilde yükselterek. 'Ağla hadi! Zırla bakalım! Bebeksin sen. Duşa git. Sana ihtiyacımız yok.' Yavaşça yerimden kalkıyorum, kramponlarımı çıkarıyorum, havlumu alıyorum. Arkamdan son bir kıskırtıcı laf daha savuruyor. 'Sen Zinédine Zidane degilsin. Asla! Hiçbir zaman! Sen onun yanına bile yaklaşamazsın.' Boğazım düğümleniyor. Bu son sözleri kalbime bıçak gibi saplanıyor."















