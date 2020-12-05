Premier Lig'de fikstür yoğunluğu tartışmaları devam ediyor. Arsenal ile oynayacakları derbi öncesi konuşan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, meslektaşlarının açıklamalarını değerlendirdi.

Sakatlıklar ve Premier Lig fikstürünün bağlantılı olduğu sebepler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadığını açıklayan Jürgen Klopp'un sözlerine gönderme yapan Jose Mourinho, sezon başında kimsenin kendisine destek olmadığını söyledi.

57 yaşındaki teknik adam, "Bir haftada 4 maç oynadık ve bizim için kimse ağlamadı ya da destek olmadı. Şimdi meslektaşlarım aynı sorunu yaşıyorlar" dedi.

Ligde birçok takımın eksik maçı bulunduğunu söyleyen Mourinho, bu sıkıntının rekabeti etkileyebilecek bir durum olduğunun altını çizdi. Tottenham menajeri, ligin ilk sırasında yer aldıkları için Arsenal derbisinde daha çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Jose Mourinho, "Arsenal'ı yenmek şu an bulunduğumuz konumdan daha çok şey ifade ediyor. Çünkü bu Tottenham taraftarına verebileceğimiz en güzel hediye" ifadelerini kullandı.

NTV Spor



