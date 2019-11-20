Mourinho Tottenham yolunda

Son dakika gelişmesi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Tottenham'ın Poertekizli menajer Jose Mourinho ile anlaşması an meselesi...

20 Kasım 2019, Çarşamba 06:21 Son Güncelleme:
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Mourinho Tottenham yolunda

Tottenham, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada; geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre; Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine en yakın isim Jose Mourinho. Porto ve Inter'in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho, Manchester United'dan ayrıldığı Aralık 2018'den bu yana takım çalıştırmıyor.

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