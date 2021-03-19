Mourinho: Oyuncularım golleri izledi

Jose Mourinho maçın ardından, "Takımım bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi gözükmedi. Daha fazla arzulayan taraf kazandı. İki taraf arasında tutku olarak fark vardı. Üzgün olduğumu söylemek yeterli değil. Orsic üç tane gol attı ve bütün oyuncular bu golleri yalnızca izledi.'' şeklinde konuştu













Jose Mourinho, maçın ardından Dinamo Zagreb soyunma odasına giderek oyuncuları alkışladı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1372660117716533252







