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Mourinho: Oyuncularım golleri izledi

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi macerasına tarihi bir sonuçla veda etti. İlk maçı evinde 2-0 kazanan İngiliz ekibi, normal süresi 2-0 ve uzatmaları 3-0 sona eren maçın ardından Dinamo Zagreb'e elendi. Jose Mourinho maçın ardından oyuncularını sert şekilde eleştirdi

19 Mart 2021, Cuma 01:31 Son Güncelleme:
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Mourinho: Oyuncularım golleri izledi

Jose Mourinho maçın ardından, "Takımım bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi gözükmedi. Daha fazla arzulayan taraf kazandı. İki taraf arasında tutku olarak fark vardı. Üzgün olduğumu söylemek yeterli değil. Orsic üç tane gol attı ve bütün oyuncular bu golleri yalnızca izledi.'' şeklinde konuştu


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Jose Mourinho, maçın ardından Dinamo Zagreb soyunma odasına giderek oyuncuları alkışladı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1372660117716533252



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