Mourinho: Oyuncularım golleri izledi
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi macerasına tarihi bir sonuçla veda etti. İlk maçı evinde 2-0 kazanan İngiliz ekibi, normal süresi 2-0 ve uzatmaları 3-0 sona eren maçın ardından Dinamo Zagreb'e elendi. Jose Mourinho maçın ardından oyuncularını sert şekilde eleştirdi
Jose Mourinho maçın ardından, "Takımım bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi gözükmedi. Daha fazla arzulayan taraf kazandı. İki taraf arasında tutku olarak fark vardı. Üzgün olduğumu söylemek yeterli değil. Orsic üç tane gol attı ve bütün oyuncular bu golleri yalnızca izledi.'' şeklinde konuştu
Jose Mourinho, maçın ardından Dinamo Zagreb soyunma odasına giderek oyuncuları alkışladı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1372660117716533252
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1372660117716533252