Premier Lig'de hafta içi mesaisi sürüyor. Bu akşam Merseyside derbisi Liverpool-Everton mücadelesi dışında Manchester United-Tottenham maçı da oynanacak. Tottenham'ın çiceği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho eski takımı Manchester United'a karşı maça çıkacak.

Bir yıl sonra yeniden Old Trafford'da olacak

Jose Mourinho geçen sezon Manchester United ile sezona başlamış ve 18 Aralık 2018 tarihinde görevinden ayrılmıştı. Mourinho, Old Trafford'da ise en son 8 Aralık 2018 tarihinde 4-1 kazanılan Fulham maçında görev yapmıştı.

Jose Mourinho United'a kaybetmiyor

Jose Mourinho kariyeri boyunca 20 kez Manchester United'a karşı rakip olurken bu maçlarda sadece 2 kez kaybetti. Portekizli teknik adam dokuz maçı kazanırken dokuz maçı da berabere bitirdi. Mourinho bu stadyumda Chelsea ve Real Madrid ile gediği son üç maçı kaybetmemişti.

Manchester United - Tottenham maçı bu akşam TSİ ile 22:30'da başlayacak.