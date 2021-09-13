Mourinho 1000. lig maçında galip geldi, kendini kaybetti

Serie A takımlarından Roma, 3.hafta maçında evinde Sassuolo ile karşılaştı. Milli oyuncular Mert Müldür süre almazken Kaan Ayhan son 6 dakika görev yaptı.

Roma'ya sezon başında gelen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 1000. kez lig maçında görev yaptı. Roma bu anlamlı maçı son anlarda El Shaarawy'nin ayağından bulduğu golle 2-1 kazanırken Mourinho sevinçten kendini kaybetti. Golün ardından uzun süre oyuncularına koşan Mourinho, gol sevincinde oyuncularına katıldı.

Roma 9 puan ve +7 averajla haftayı zirvede kapattı. Roma adına golleri 37.dakikada Bryan Cristante, 90+1.dakikada Stephan El Shaarawy attı. Sassuolo adına tek golü ise 57.dakikada Filip Djuricic kaydetti.

'1000. maçı bir yenilgiyle tamamlamak istemiyordum'

Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, bir itirafta bulunarak, "Bu hafta içinde bu maçın benim için özel bir maç olmadığını söyleyerek aslında yalan söyledim. Tabi ki benim için de özel. 1000. maçı her zaman hatırlayacağım. Bugün 58 yaşında değil, sanki futbolda bir kariyer hayal etmeye başladığınız 10, 12 ya da 14 yaşında gibiydim. Ve aslında 1000. maçı bir yenilgiyle tamamlamak istemiyordum." ifadesini kullandı.



