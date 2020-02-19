Motosiklette büyük İstanbul buluşması

Motobike Istanbul 20–23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek.

Fuara katılacak firmalar arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Piaggio, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi markalar yer alıyor.

Motosiklet satışlarının önemli bölümünün gerçekleştiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Motosiklet güzeli seçiliyor

Otomobillere göre çok düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuara gelen her katılımcı için uçuş mili hesaplanarak o sayıda fidan dikimi yapılacak.

Perşembe ve Cuma günü biletler kadınlar ve öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.

Fuarda Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak 2 adet Motobike Istanbul kaskı sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek. Ayrıca ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Bu yarışmanın birincisi fuar ziyaretçilerinin oylarıyla belirlenecek.

ÖTV’ye ayar gerekli

MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Bülent Kılıçer motosiklet firmalarının tüm yılın satışlarına olumlu katkı sağlayan fuara özen gösterdiğini belirtti.

Kılıçer,”250 cc üstü motosikletler artık hobi değil ulaşım aracı haline geldi. 250 cc üzerindeki araçlarda ödenen yüzde 37 olan ÖTV’nin belirlenecek cc aralığına kadar yüzde 8 e düşürülmesi için gerekli çalışmaları yaparak Maliye Bakanlığı’na 2020 yılı içinde müracaat edeceğiz” dedi.

Kılıçer 1 Ocak 2020 den itibaren AB ve EFTA bögesinde satılan tüm yeni tip onaylı motosikletlerin mevcut Euro 4 şartnamesinin yerini alacak yeni Euro 5 çevre standardını yerine getirmek zorunda olduğunu da dile getirdi.

Honda’da fuar fiyatları geçerli

Honda, fuarda heyecanla beklenen yeni modelleri ile yer alacak. Türkiye’de ilk kez gösterilecek CBR1000RR-R FirebladeSP ve Africa Twin ile birlikte sergilenecek diğer modeller de Motobike İstanbul süresince Honda bayilerinde fuara özel fiyatlarla satışta olacak. Dakar Rallisi’nde birçok kupa alan Africa Twin’in yeni modelleri de gelişmiş özellikleri ile organizasyonda boy gösterecek. Yeni CRF1100L ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, güçlü ve Euro5 normuna uyumlu 1100 cc paralel twin motora sahip.

Yamaha’da yenilikler tam gaz

Yamaha, 2020 yılı misyonunu, ‘sanatsal yönümüzü ortaya koyarak insan yaşamını zenginleştirmek’ olarak belirledi. Yeni Tricity300 ile yenilenen Tracer 700 ve MT- 25’in yanı sıra TMAX Tech MAX, FJR 1300AE Ultimate Edition ilk kez Motobike’da görücüye çıkacak.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Yaptığımız her şey, Kando felsefesine dayalı. Bu felsefeyi benimsememizdeki amaç,tüm dünyada insanların yaşamını zenginleştiren sınırsız heyecan ve derin bir tatmin duygusu yaratma arzusudur. Bu yıl da yenilikçi hizmet yaklaşımlarına odaklanarak hem bayi tarafında hem de müşteri tarafında hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye daha fazla yöneleceğiz” dedi.

Yamaha, 2019’u Türkiye’de yüzde 40 büyüme ve 14 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye’de yüzde 9’luk paya sahip marka, adet bazında 4., ciro bazında 2. sırada yer alıyor. SportTouring ailesine ait yeni Tracer 700, dinamik yeni görünüm, sınıfındaki en iyi güç/ağırlık oranı, iyileştirilmiş ergonomi ve genel olarak daha yüksek donanım seviyesi ile geliştirildi. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan 2020 modeli segmente yeni bir soluk getirecek.

Aytemiz bin kişiye kart dağıtacak

Aytemiz,sponsor olduğu Istanbul Motobike’da yeniden motorcu dostlarıyla bir araya gelecek. Standı ziyaret edeceklere pompada ödeme yapma kolaylığı sağlayan ‘Motordan Öde’ özelliğine sahip Aytemiz Kart’lar hediye edilecek. Fuar süresince 1.000 kişiye verilecek kartlarda motosiklet kullanıcılarına ilk yakıt alımlarından sonra kullanabilecekleri 50 TL’ye varan hediye yakıt puan kodu da sunulacak.

Bugüne kadar motosiklet kullanıcılarına özel birçok fayda sağlayan Motorcu Dostu istasyonlarda kaydırmaz zemin, kasklarını koyabilecekleri dolaplar gibi özel alanlar yaratıldı. Motorcu Dostu Trafik Sosyal Sorumluluk Projesi’ni de hayata geçiren Aytemiz trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlamasını böylelikle güvenli bir sürüş ortamı sağlanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında yapılan etkinliklerle Türkiye’nin 25 ilinde 3 bin 500’ü aşkın kişiye birebir ulaşıldı.

Yasco’dan motosikletçilere özel ürünler

İş adamı Yakup Sabancı’nın sahibi olduğu Birlas Otomotiv fuarda iki önemli lansman yapacak. Yakup Sabancı’nın motosiklet sektörü için ürettiği Yasco markalı yağ ve lastik serisi ilk kez tanıtılacak.

Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ Yasco yağlarının yüksek koruma ve temizleme özelliği sayesinde motorun ömrünü uzattığını belirterek,”Kaliteli baz yağlar ve katık teknolojisi ile formüle edilmiş performanslı yağımızı pazara sunuyoruz. Tüm 4 zamanlı standart ve scooter motosikletler için uygun bir ürün” diye konuştu.

Demirdağ birçok ebatta üretilen Yasco motosiklet lastiklerinden ise yılda 15 bin adet satış hedeflediklerini vurguladı.