Motorsporlarına ilgi artıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili olarak “2014-2019 dönemi baz alınarak yapılan araştırmada ülkemiz FIA’ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası’nın ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED’in gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi oldu. F1’in ülkemize dönüşü ile de bu ilginin daha da artacağına inanıyoruz” açıklaması yaptı.