MotoGP’de sıradaki durak İspanya

Sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix’si, 16 Haziran Pazar günü koşulacak.

14 Haziran 2019, Cuma 10:38
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MotoGP’de sıradaki durak İspanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix’si, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek.

Katalonya bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barcelona Pisti’nde yarın TSİ 15.10’da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te 24 tur üzerinden yapılacak

Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 88

4. Danilo Petrucci (İtalya): 82

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

AA

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