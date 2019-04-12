MotoGP’de heyecan ABD’de sürecek

Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti’nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 22.10’da gerçekleştirilecek. Yarış ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 22.00’de 20 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP’de sezonun ilk yarışını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, ikinci yarışı ise Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez kazandı.
Sezonun üçüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 45 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 41
3. Valentino Rossi (İtalya): 31
4. Alex Rins (İspanya): 24
5. Danilo Petrucci (İtalya): 20
AA