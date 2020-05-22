Salgın nedeniyle başlayamayan 2020 MotoGP'de gözler antrenmanlara çevrildi. 7 Ağustos'ta Çekya etabıyla başlayacak organizasyon için hazırlıklar sürüyor.

Pilotlar hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle pistlere çıkmaya başladı. Suzuki pilotu Alex Rins ve Petronas'ın İspanyol sürücüsü Xavi Vierge, Barcelona'da antrenman turu attı.

MotoGP'de altı kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez de kontağı açtı. İspanyol pilot alışkın olduğu yerden farklı bir noktadaydı. Kardeşi Alex ile antrenman yapan Marquez'in adresi El Bosquets motokros pistiydi.

Virüs salgını başladığından bu yana ilk kez tur atan Marquez kardeşler, motokros da da iddialı olduklarını gösterdi.



