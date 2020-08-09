MotoGP’de bir kişide koronavirüs tespit edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve hastalık semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun 3’üncü mücadelesi, Çekya’nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Sezon başında KTM’ye katılan 24 yaşındaki Binder, Motogp’deki 3. yarışında ilk zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 5,2 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli 2’nci, Binder’ın 6,4 saniye gerisindeki Esponsorama’dan Johann Zarco ise 3. oldu.

Sezonun dördüncü yarışı 16 Ağustos’ta Avusturya’da koşulacak.