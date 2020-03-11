MotoGP’de bir erteleme daha

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Arjantin’de düzenlenmesi planlanan 4. ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, Arjantin’in 17-19 Nisan’da ev sahipliği yapacağı ayağın 20-22 Kasım tarihlerinde koşulacağı duyuruldu.

Daha önce 6-8 Mart’ta Katar’da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, 22 Mart’ta koşulması planlanan Tayland Grand Prix’si ile 3 Nisan’da yapılması beklenen ABD Grand Prix’si ertelenmişti.

Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 3 Mayıs’ta Madrid’deki İspanya Grand Prix’siyle başlaması bekleniyor.

AA