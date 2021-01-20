Süper Lig'de maçlar devam ederken bir yandan da ekipler transferlere devam ediyorlar. Son olarak Erzurumspor son olarak İsveç Ligi ekiplerinden Örgryte forması giyen Mostapha El Kabir'i renklerine bağladığını açıkladı.

Sosyal medya hesbaından transferi duyuran Erzurumspor, "Mostapha El Kabir Erzurumspor’umuza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de Gençlerbirliği, Antalyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

32 yaşındaki golcü futbolcu güçlü fiziği ile dikkatleri çekerken kariyeri boyunca 256 maça çıktı ve 79 gol, 29 asistlik performansa imza attı.







