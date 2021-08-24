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Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor

Franszılar, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i paylaşamıyor. Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

24 Ağustos 2021, Salı 21:36 Son Güncelleme:
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Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor

Galatasaray 'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Fransa'da talipleri artıyor. Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Fransız basınından RMC Sports'ta yer alan habere göre, Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed’in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.


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27 maçta 11 gol attı

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 kez ağları havalandırmayı başardı.

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