Galatasaray 'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Fransa'da talipleri artıyor. Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Fransız basınından RMC Sports'ta yer alan habere göre, Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed’in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.





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27 maçta 11 gol attı

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 kez ağları havalandırmayı başardı.