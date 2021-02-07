Mostafa Mohamed Başakşehir maçında 45 dakika ve Fenerbahçe maçında oynadığı 90 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı. Mısırlı golcü kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken transferiyle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

Ali Koç veto etti!

Sezon başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun forvet transferinde listenin ilk sırasında yer alan Mostafa Mohamed'e veto başkan Ali Koç'tan geldi. Belözoğlu, Zamalek kulübüyle 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 20 sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmıştı. Ancak Ali Koç'un transferdeki tercihi Kemal Ademi oldu. Teknik direktör Erol Bulut ise Alanyaspor'dan eski öğrencisi Papiss Cisse'nin transfer edilmesini istedi.

Ademi gol atamadan gitti!

Fenerbahçe'de Mostafa Mohamed'in yerine kadroya katılan Kemal Ademi 7 Süper Lig maçında süre aldı ve gol atma başarısı gösteremedi. Büyük hayal kırıklığı yaratan golcü devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Galatasaray'da 400 bin Dolar kazanıyor!

Galatasaray ise devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in talimatıyla 23 yaşındaki golcünün transferini bitirdi. 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıl kiralanan oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu da bulunuyor. Mısırlı golcü sezon sonuna kadar ise Galatasaray'dan 400 bin Dolar kazanacak. Gelecek sezonun tamamı için ise 750 bin dolar ödenecek.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL