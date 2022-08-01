Galatasaray 'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Nantes'ın yolunu tuttu.

Ligue 1 ekibi, Mısırlı golcü için sarı-kırmızılı kulüp ile 250 bin euro kiralama, 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile anlaşmaya vardı. Ancak satın alma opsiyonu zorunlu değil.

PSG FARKLI KAZANDI: 4-0

Mostafa Mohamed'in yeni takımı Nantes, Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran Başkent ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılarak kupayı 11. kez müzesine götürdü. PSG'nin gollerini 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos kaydetti. Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81'de kırmızı kart gördü.

64. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Maça yedek başlayan Mostafa Mohamed, 64. dakikada oyuna dahil oldu. Mısırlı forvet 26 dakikada 6 kez topla buluşurken, 3 pas isabetiyle oynadı ve 3 top kaybı yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bir kez hava topu kazanırken, ünlü Fransız gazetesi L'Equipe'den övgü aldı. Gazete Mısırlı oyuncu için "Cesaret, güç, hız" ifadelerini kullandı. Muhammed, Sofa Score adlı siteye göre, 26 dakikalık performansıyla 6.5 reyting alırken maçın en çok reyting alan oyuncusu 8.9 ile Neymar oldu.

AİLESİNİ FRANSA'YA GETİRME KARARI ALDI

L'Equipe, Mohamed için ilginç bir iddia ortaya attı. Golcü oyuncunun Nantes ile uyum sorunu yaşadığı ve ailesini Fransa'ya getirme kararı aldığını yazdı.

HOCASI KOMBOUARE'YE GÖRE HAZIR DEĞİL

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare "4 Temmuz'da hazırlıklara başladık ve buraya gelmeden önce Galatasaray ile iki maç yapmıştım. Ben hazırım" diyen Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için, "Diğer oyunculara göre biraz geride, hazır değil" yorumunda bulunmuştu. (Skorer)