Bir Mısır televizyonuna röportaj veren Mostafa Mohamed, çarpıcı açıklamalar yaptı. Mısır ordusu için forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Mohamed, "O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. 22 yaşındaydım ayrılmak istiyordum. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek bana, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Ancak şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı" ifadelerini kullandı. St. Etienne ve Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşına da değinen Sarı-Kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

'100 milyon bile verseler...'

"St. Etienne'e gidememe nedenim, Zamalekli idarecilerin çok büyük komisyon istemeleriydi. Bu komisyon ödenmeyince teklifi kabul etmediler. Komisyon olayını öğrendiğimde, 'Size 100 milyon Dolar bile ödeseler imza atmam' diye yazdım. St. Etienne'in teklifindeki tüm detaylardan haberdardım. Ancak, Galatasaray'ın teklifini bilmiyordum. Konu menacerler ve yönetimler arasındaydı. Teklifin farkında bile değildim. Mısır Ligi'nde olduğum için bundan daha fazla da parlayamayacaktım. Önceki yönetim dağıldığında ve Galatasaray'dan bir teklif aldığımda, yeni yönetime profesyonel olmalarını söyledim. Galatasaray'ın teklifinin gelebilecek en yüksek teklif olduğunu söyledim."

'Forma şansı bulamam dedim'

"İlk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim. En sonunda kabul ettim. 'Tanrıyla rekabet edeceğim' dedim. Şu anda Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım. Galatasaray'daki ilk maçımdan önce Belhanda ile konuştum. Ona gittim 'Oyuna girersem ve penaltı kazanırsak ben atabilir miyim?' dedim. Kabul etti. Daha sonra ilk maçımda gerçekten penaltı kazandık ve golümü attım. Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray'daki ilk 6 maçımda 6 gol atmayı beklemiyordum."



