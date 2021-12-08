Sarı-Kırmızılı kulübün, Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına ve 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında farklı iddialar ortaya atılıyor. Mısır basını, Zamalek'in Mohamed'i çok daha yüksek rakamlar karşılığında satmak üzere başka kulüplerle görüşmeler yaptığını ve Galatasaray 'daki satın alma opsiyonunun geçersiz olduğunu ileri sürdü. Daha önce de Mohamed'in Türkiye'ye gelmeden önce Zamalek'le yaptığı son kontratta imzaların eksik olduğu, kontratı yapan yöneticinin görevden ayrıldıktan sonra sözleşmeyi evinde tuttuğu ve geçerliliğini kaybettiği iddia edilmişti.

Tekrar Bordeaux'ya gidebilir

Yaz döneminde transferin son gününde Fransa'ya giden ancak Bordeaux'yla anlaşması son anda suya düşen Mohamed'in, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması gündemde. O gün Galatasaray ile Zamalek anlaşamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler, şu an için herhangi bir problem olmadığını ve 4 milyon Dolar'ın 31 Aralık'a kadar Zamalek'e gönderilmesi halinde bonservisin kendilerine geçeceğini savunuyor. Galatasaray cephesinin planı, bonservisi aldıktan sonra Mohamed'in Bordeaux'ya transferini en az 10 milyon Euro bedelle tamamlayabilmek.







