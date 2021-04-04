Mostafa Mohamed yokları oynuyor

Galatasaray'a çok çabuk uyum sağlayan ve çıktığı ilk 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez sallayan Mostafa Mohamed, sonrasında adeta yokları oynamaya başladı.

Fatih Terim'in, Hatayspor karşısında Radamel Falcao'yu yedek başlatıp, ilk 11'de sahaya sürdüğü Mohamed, son derece etkisiz bir futbol ortaya koydu. Bunun sonucunda 1 isabetsiz şutla oynayan Mısırlı forvet, ikinci yarıda yerini Falcao'ya bıraktı.