Mostafa Mohamed: Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen genç forvet, “İyi mücadele ettik; ancak kazanamadık. Zor ve kritik bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele ederek şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Puan kaybının birçok sebebi var. Bir kişi eksik kaldık ve son dakikalarda çok zorlandık. İnşallah bunu bir sonraki hafta telafi edeceğiz.” diye konuştu.

Bir süredir fileleri sarsamaması ile ilgili gelen soruya Mohamed, “Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Bugün bir gol attım ama sayılmadı. Öncesinde el varmış. Bir dahaki maçta umarım tekrar gol atmaya başlarım.” şeklinde yanıt verdi.



