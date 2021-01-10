Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den bomba transfer açıklaması geldi. 6-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Terim, Başakşehir'in yıldızları İrfan Can ile Visca, Monaco'nun gözder çıkardığı Henry Onyekuru ve Zamalek'in yıldızı Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediklerini duyurdu. 23 yaşındaki Mısırlı forvetin kariyeri ve kim olduğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İsmi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Mohamed için Zamalek Başkanı Mansour, Eylül 2020'de "Türkiye'den, Mohamed için iki kulüpten teklif aldık. Ancak Türkiye, düşman ülke. Mohamed'e de Türkiye'nin düşman ülke olduğunu açıklayacağız." demişti. Kulüp sözcüsü Essam Salem, "Mostafa Mohamed'in'in takımdan ayrılması ile ilgili transfer görüşmeleri sürüyor. Kesinleştiği zaman Mohamed'in yerini dolduracağız" dedi. Mısırlı golcü ile Galatasaray'ın yanı sıra Ligue 1 ekibi St Etienne'in de ilgilendiği gelen haberler arasında.

Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, nereli?

Tam adı Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah olan forvet oyuncusu, 28 Kasım 1997 yılında Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Zamalek SC'de futbol hayatına başlayan Mohamed, 2016'da A takım kadrosuna yükseldi. Sırasıyla El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish'te kiralık olarak forma giyen genç isim, 2019'dan beri düzenli olarak forma şansı buluyor.

Mostafa Mohamed'in ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.

1.85 boyunda olan genç yıldızın kulübü Zamalek ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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