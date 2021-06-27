Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynayan Galatasaray 'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Mücadelenin 4. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti.

Oyuna devam edemedi

Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Sarı Kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde Mostafa Mohamed'in sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Tokyo Olimpiyatları katılmadı, takıma döndü

Sarı Kırmızılı ekip, 23 yaşındaki forvet için için Mısır Futbol Federasyonu'na yazı yazmış ve Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istemişti. Milli Takım kampından ayrılan Mohamed, 24 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelmiş ve takımın yeni sezon hazırlıklarına katılmıştı.

4 milyon dolar opsiyonu var

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mohamed, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alma opsiyonu bulunuyor.



