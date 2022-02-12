Mostafa Mohamed: Bu durum düzelecek

Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'a beraberliği getiren golü atan Mostafa Mohamed son düdüğün ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan Mısırlı golcü, "Kazanmak için gelmiştik. Aklımızda hep kazanmak vardı. Galatasaray'ı tekrar yükseltmek istiyoruz. Kulüp içinde futbolcular dahil kimse bu durumdan memnun değil. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Benim umudum yüksek. Bu durum kısa süre içerisinde düzelecek" ifadelerini kullandı.



