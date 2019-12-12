Moses'dan transfer açıklaması!

Devre arasında Chelsea'ye geri gönderileceği ile ilgili haberleri çıkan Victor Moses, Fenerbahçe'deki son durumu hakkında açıklama yaptı.

12 Aralık 2019, Perşembe 08:47
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Moses'dan transfer açıklaması!

Devre arasında Chelsea'ye geri döneceği yazılıp çizilen Moses, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Nijeryalı futbolcu, "Sakatlıklar beni etkiledi ama ligin 2. devresinde takıma gerçek katkıyı yapacağım" dedi.

Kaynak: Takvim

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