İngiliz itsroundanditswhite. co.uk isimli sitede Toby Prens imzasıyla yer alan haber-yorumda şu tespitlerde bulunuldu: “Victor Moses Fenerbahçe’de sezona iyi başlasa da yaşadığı sakatlık 2 ay sürdü. F.Bahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ancak Frank Lampard’ın temizlediği yolda, bu şartlar altında oynayıp, oynayamayacağı tartışılıyor.

4 MİLYONLUK SEYİRCİ!

Moses kariyeri boyunca sorumluluklarına bağlı, çalışkan bir oyuncu oldu. İş ahlakı rakipsiz. Fiziksel olarak güçlü, hızlı, teknik ancak hücumda Chelsea’ye yeterli katkıyı sunamadı. Performansı geri dönüş için yeterli değil. Chelsea’de herhangi bir pozisyonda oynaması zor. Lampard’ın gelecek projesinin bir parçası değil. Chelsea neden sadece bir seyirciye yılda 4 milyon pound civarında para harcasın?”