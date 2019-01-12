Devre arasında kadrosuna kaliteli ve katkı sağlayacak isimleri katmak isteyen Fenerbahçe’de gündeme gelen oyunculardan biri de, Chelsea’de bu sezon forma şansı bulamayan Victor Moses... Sarı-Lacivertliler, Maviler’in başına İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin gelmesiyle gözden düşen Moses için son teklifini iletti.

Sportif Direktör Damien Comolli’nin, Londra’ya giderek bizzat transfer görüşmelerini yürüttüğü ve bu işi bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, hem sağ bek hem de sağ kanat oynayabilen Moses’e onay vermesi sonrasında Sarı- Lacivertliler’in, sezon sonuna kadar kiralık teklifiyle mutlu sona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Süre istediler...

Comolli’nin, senelik 4 milyon Euro (25.2 milyon TL) kazanan Nijeryalı futbolcuyu, bedelsiz olarak İngiliz devinden kiralamaya çalıştığı, sezonun ikinci yarısındaki kalan maaşı olan 2 milyon Euro’yu (12.6 milyon TL) da karşılama sözü verdiği bildirildi. Düşünmek için süre isteyen Chelsea yönetiminin, önümüzdeki hafta içinde 28 yaşındaki yıldızla ilgili son kararını açıklaması bekleniyor.

Yusuf Dursun