Fatih Terim'in gitmesi ve Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından forma giymekte çok zorlanan Olimpiu Morutan'dan flaş açıklamalar geldi.

ÇALIŞMAYI BIRAKMADIM

Ajansspor'a konuşan Rumen yıldız, "Torrent'le bir anlaşmazlık mı yaşadın ya da başka bir problem mi var?" sorusuna, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı, sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı" yanıtını verdi.

Galatasaray 'dan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden Morutan, "Tabii ki Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmayı arzu ediyorum. Kim istemez. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Arzum G.Saray ile şampiyonluk yaşamak" dedi.

GURUR DUYUYORUM

Genç yıldız, Arda Turan'la aynı takımda oynamaktan çok büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, "Çocukluğumda takip ediyordum. A.Madrid'de, Barcelona'da oynarken. Çok beğendiğim bir futbolcu. Gururdan başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.