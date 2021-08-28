Fenerbahçe , kadrosuna katmayı planladığı Japon futbolcu Hidemasa Morita'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Portekiz basınından Renascença'nın haberine göre sarı lacivertliler, Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için anlaşma sağladı.

Değeri 3 milyon euro

Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 2021'in Ocak ayında Portekiz ekibi Santa Clara'ya transfer olan Hidemasa Morita'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Japon futbolcunun bonservis bedeli ise 3 milyon euro.









30 maçta 5 gole katkı

Yaklaşık 7 aydır Santa Clara'da bulunan Morita, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı toplam 30 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.