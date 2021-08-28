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Morita, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

Portekiz basını Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Japon futbolcu Hidemasa Morita için kulübü Santa Clara ile anlaşma sağladığını yazdı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Morita, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe , kadrosuna katmayı planladığı Japon futbolcu Hidemasa Morita'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

Portekiz basınından Renascença'nın haberine göre sarı lacivertliler, Santa Clara'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için anlaşma sağladı.

Değeri 3 milyon euro

Japon ekibi Kawasaki Frontale'den 2021'in Ocak ayında Portekiz ekibi Santa Clara'ya transfer olan Hidemasa Morita'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Japon futbolcunun bonservis bedeli ise 3 milyon euro. 


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30 maçta 5 gole katkı

Yaklaşık 7 aydır Santa Clara'da bulunan Morita, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı toplam 30 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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