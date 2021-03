Bütün dünyada en çok oynanan oyun League of Legends olarak karşımıza çıkmaktadır. League of Legends öyle bir evrene sahiptir ki sahip olunan şampiyonun karakteri ve özellikleri oynayan oyuncunun tercihlerine bağlı olarak sonsuz şekilde değişkenlik gösterebilir. League of Legends evreninde ilgi gören şampiyonlardan biri Morgana, diğer adıyla Düşmüş Melek kahramanıdır.

Morgana Kimdir?

Çok uzak bir diyarda çok uzun süredir devam eden bir savaşın olduğu ve ölümsüz, güzel kanatlı canlıların yaşadığı bir dünya bulunuyor. Bu savaşta bir taraf dünyaya kendi mükemmel düzenini ve adaletini getireceğini ve bütün hükümetleri kendi altında birleştireceğini söyledi. Diğer taraf ise onları zorba olarak gördü.

Morgana bu savaşta karşı tarafın kendi özgürlüklerini kısıtlayan zorbalar olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle de kendi türüne karşı savaşmaktaydı. Morgana kendi türü arasında "günahkar" adıyla anılıyordu. Morgana kara sanatlarda ustalaşmak istemiş bu nedenle de yasak güçler edinmişti. Morgana'nın esas amacı da karşı tarafta bulunan kız kardeşini yenilgiye uğratmaktı.

Morgana'nın kız kardeşi Adaletin Kılıcı olarak anılan Kayle idi. İkili arasındaki ilk darbeyi Kayle vurmuştu ancak son savaş yakındı. Morgana aile bağlarını geride bırakarak Valoran'a gitti ve Lig'e katılmaya hak kazandı. Morgana zamanla Kayle ile savaşacak hatta onu zorlayacak kadar ileri bir güce sahip olmuştu. Çünkü artık Lig'in sihirdarları ile savaşıyordu. Daha sonra öz kız kardeşi Kayle de Lig'e katıldı. Morgana için bu durum kaçınılmazdı. Çünkü kardeşi ile savaşmak ve onu tamamen yenilgiye uğratmak istiyordu.

Morgana Karakter Özellikleri

Roller: Destek, Büyücü

Riot Point: 585

Zırh: 25,384 (her seviyede +3,8)

Mavi Öz: 1350

Hareket Hızı: 335

Büyü Direnci: 30 (her seviyede +0)

Can: 547,48 (her seviyede +86)

Can Yenileme: 5,705 (her seviyede +0,6)

Saldırı Gücü: 55,46 (her seviyede +3,5)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviyede +%1,53)

Morgana Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Morgana Mevcut Rün Rehberi;

Sihirli Yıldız

Mutlak Odak

Peksimet Teslimatı

Muhafız

Kemik Zırh

Yaşam Kaynağı

Tahrip

Canlandır

Zombi totem

İnsafsız Avcı

Morgana Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Büyücülük

Mükemmel Zamanlama

Sürat

Kızart

İlham

Kozmik Sezgi

Mana Akışı Yüzüğü

Aery'i Çağır

+10 Değişken Kuvvet

+6 Büyü Direnci

+%1-10 Bekleme Süresi Azaltma (seviyeye göre değişken)

Morgana İtemları (Build)

Rabadon'un Şapkası

Kefaret

Zhonya'nın Kumsaati

Gerçek Buz Parçası

Sihirli Pabuçlar

Demir Solari'nin Broşu

Morgana Counter Şampiyonlar (Pickler)

Morgana'nın Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar,

Braum

Leona

Blitzcrank

LeBlanc

Thresh

Morgana'nın Karşısında Güçsüz Olduğu Şampiyonlar;

Mordekaiser

Karma

Talon

Vladimir

Katarina

Morgana Yetenekleri

Ruh Sömürüsü: Morgana rakiplerine hasar verirken bir yandan kendisi için Can Emme özelliğine sahip olur.

Zulüm Toprağı: Morgana çevresindeki belirli bir alnı lanetlenmiş toprak formuna dönüştürebilir. Bu toprağın üzerinde duran rakipleri sürekli olarak hasar alırlar.

Ruh Prangası: Morgana'nın rakipleri üzerine savurduğu enerji zincirleri vardır. Bu enerji zincirleri rakip şampiyonlara hasar verir ve onların hızını azaltır. Morgana'nın rakipleri yanına geldiğinde Ruh Prangası aktifse sersemlerler ve acı çekerler.

Kara Kalkan: Morgana dostu olan bir kahramanın etrafına onu hasardan koruyan bir bariyer yerleştirebilir. Bu kalkan dost şampiyonun zayıflamasına engel olur.

Karanlık Esaret: Morgana çevresine kara büyü ile dolu bir küre fırlatır. Bu küre rakip şampiyonlardan birine isabet ettiğinde onu sersemletir ve rakip bir süreliğine yerine sabitlenir.

Morgana Kostümler

Klasik Morgana

Ay İfriti Morgana

Cadı Morgana

Sürgün Morgana

Bıçakların Hanımı Morgana

Karadiken Morgana

Şanlı Morgana

Hayalet Aşçı Morgana

Hayalet Gelin Morgana