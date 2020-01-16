MoraBanc Andorra - TOFAŞ maç sonucu: 63-69

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden TOFAŞ, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 69-63 mağlup etti ve TOP 16 grubuna 2'de 2 ile başladı.

16 Ocak 2020, Perşembe 03:43 Son Güncelleme:
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MoraBanc Andorra - TOFAŞ maç sonucu: 63-69

7DAYS EuroCup'ta son 16 turu H Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra’yı 69-63 yendi.

Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d’Andorra Salonu’nda oynanan ve ilk çeyreği 22-22 beraberlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, devreye 37-36 önde gitti.

Andorra ekibinin 53-49 üstünlükle girdiği son çeyrekte farkı eriten Bursa temsilcisi, rakibini 10 sayıda tutarak karşılaşmayı 69-63 kazanmasını bildi.

İlk kez yükseldiği son 16 turunda ilk maçını kazanan TOFAŞ, Andorra deplasmanından da galibiyetle döndü.

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