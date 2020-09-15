Sezona Rennes yenilgisiyle başlayan Montpellier, milli ara dönüşünü Nice galibiyetiyle yaptı ve morallendi. Savunmadan çıkıp bulduğu fırsatları değerlendiren tecrübeli stoper Daniel Congre ve Andy Delort'un yaratıcılığıyla skorer kimliğini ön plana koyan Gaetab Laborde, takımın öne çıkan isimleri... TD Michel Der Zakarian; "Nice karşısındaki disiplinimizi ve oyun iştahımızı, Lyon karşısında sürdürmeliyiz..." açıklamasında bulundu.

Geçen cuma günü Bordeaux karşısında sakatlanıp kenara gelen Moussa Dembele, Lyon'un Stade de la Mosson'da Montpellier'e konuk olacağı karşılaşmayı kaçırabilir. Bordeaux ile golsüz berabere biten o karşılaşmada maç kadrosuna alınmayan, takımdan ayrılması gündemde olan Jeff Reine-Adelaide, sakatlığı sebebiyle deplasmana gitmeyebilir. Koronavirüs sürecini atlatan Houssem Aouar ise muhtemelen ilk 11'de olacak. Aston Villa'ya transfer olması beklenen hücum oyuncusu Bertrand Traore'nin durumu maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 8 maçın 4'ü "beraberlik" ile sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 8 maçın sadece 2'sini Lyon kazanabildi. (2 Montpellier galibiyeti)

- İki takım arasındaki son 9 maçın 7'si "KG VAR" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lyon Kazanır" oldu! %55'lik kesim kaliteli ayaklarıyla Lyon'un deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.