Montero’nun lisansı gecikmeli çıkacak

Siyah-Beyazlılar’ın Atletico Madrid’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, Beşiktaş’ın Trabzonspor kadrosuna dahil edilmemişti. İspanyol savunmacının, lisansının neden çıkarılmadığı ortaya çıktı. Roco’nun ayrılığı sonrasında resmi olarak yabancı oyuncu kontenjanında 1 kişilik yer kalan Beşiktaş’ın, bu limiti Josef de Souza için kullanıp yeni ayrılık sonrasında genç savunmacıyı da listeye ekleyeceği bildirildi.