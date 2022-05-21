Montero: Gelecek sezon farklı olacak

Süper Lig 'in son haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta genç savunmacı Francisco Montero, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Montero'nun o açıklamaları:

Bu sezonun geneli zor geçti. 3 farklı kulvarda mücadele ettik, sezon ortasında çok sakatlıklar oldu. 3 hoca değiştirdik. Karmaşık bir sezon oldu bizim için ama biz savaştık. İstediğimiz yerde bitiremedik ama gelecek sezon çok iyi savaşıp, mücadele edip, çok çok daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.

Hocamızın zaten sürekli istediği bir şey. Çok fit, daha çok koşan bir takım olmamız. Biz de sezon öncesi kampında bunu yapacağız. Sürekli koşan ve mücadele eden bir takım ortaya çıkacak.