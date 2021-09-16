Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Francisco Montero'nun bu kez bonservisini almıştı. İspanyol savunmacı, Domagoj Vida'nın sakatlığı nedeniyle dünkü maça 11'de başladı, bu sezon ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. 22 yaşındaki stoper, özellikle Haaland karşısında zaman zaman zorlansa da iyi bir performans ortaya koymayı başardı. Montero, 90+4'te Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. İlk maçında gol sevinci yaşayan genç oyuncu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi başladık ama iki hata yaptık. Dortmund bunları affetmiyor. Golü geç bulduk, maalesef puan alamadık" dedi.